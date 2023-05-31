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Страхование юридических лиц

Страхование юридического лица – это процесс заключения договора между компанией (юридическим лицом) и страховой компанией, целью которого является обеспечение защиты бизнеса от разнообразных рисков. Этот вид страхования предоставляет компаниям финансовую поддержку и защиту в случае нежелательных событий, которые могут повлиять на их деятельность и прибыльность.

  • Доставка полиса курьером бесплатно.
  • Информирование клиента об окончании действия договора и очередных взносах.
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Наши услуги

Страхование имущества юридических лиц

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Страхование регулярных перевозок

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Страхование ответственности перевозчика

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Страхование производителя товаров

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ДМС для юридических лиц

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АвтоКАСКО для юр. лиц

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Страхование разовой перевозки

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Страхование экспедитора

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Cтрахование перерыва в производстве

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Страхование строительно-монтажных рисков

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Страхование грузов для юридических лиц

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Особенности страхования юр. лиц

Существует множество видов страхования для юридических лиц, каждый из которых предназначен для покрытия определенных аспектов бизнеса и рисков:

Страхование имущества: Оно включает страхование зданий, офисов, оборудования, запасов товаров и другого имущества компании от различных рисков, таких как пожар, кража, повреждения и др.

Страхование ответственности: Обеспечивает защиту в случае возникновения требований и исков от третьих лиц, связанных с причинением вреда им или их имуществу компанией.

Страхование профессиональной ответственности: Покрывает риски, связанные с профессиональными ошибками или недостатками в оказании услуг, например, в медицине, юриспруденции и других отраслях.

Страхование бизнеса от прерывания: Предоставляет компенсацию за потери при временной остановке бизнеса из-за страховых событий, таких как пожар или наводнение.

Страхование транспортных средств: Покрывает риски, связанные с автопарком компании, включая угон, аварии и другие ситуации.

Страхование от профессиональных рисков: Это специализированное страхование для определенных профессий, таких как врачи, адвокаты, архитекторы, которое покрывает специфические риски, связанные с их деятельностью.

Страхование от стихийных бедствий: Предоставляет покрытие от убытков, вызванных стихийными бедствиями, такими как наводнения, землетрясения и др.

Страхование персонала: Оно может включать страхование жизни и здоровья сотрудников, а также страхование от несчастных случаев на производстве.

Для получения дополнительной информации:
+375 (29) 676 03-03

Консультация

info@strahovka.by

Почта

Преимущества страхования в "STRAHOVKA.BY"

  • Работаем более 15-и лет на рынке страхования.
  • Доставка полиса курьером бесплатно.
  • Грамотная консультация специалиста при наступлении страхового случая.
  • Возможность оформления страховки онлайн.
  • Удобное расположение офиса, собственная парковка.
  • Профессиональный подбор лучших условий страхования в зависимости от пожеланий клиента.
  • Обширный перечень страховых компаний партнеров.
  • Заранее предупреждаем об окончании страховки.
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Онлайн оформление страхования юридического лица

Оформите страхование юридического лица онлайн за несколько минут. Это просто. Мы позвоним, посчитаем, останется только оплатить и получить полис на e-mail.
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Часто задаваемые вопросы про страхование юридического лица

Да, влияет, при высокой убыточности и пролонгации договора страховой взнос будет увеличен. В любом случае, мы подберем для Вас выгодное предложение от другой страховой компании.

Факторы, влияющие на стоимость страхования:

  • Количество рисков, включаемых в договор
  • Выбранный лимит ответственности 
  • Количество договоров оформленных в страховой компании и т.д.

Контакты

Адрес:
г. Минск, ул. Орловская 58, 220053
Телефон:
+375 (29) 676 03-03
Почта:
info@strahovka.by

Время работы:
Пн — Пт 09:00 - 19:00
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